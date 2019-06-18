Злоумышленники разбили стекло в окне входной двери, проникли в помещение и похитили оттуда денежные средства, ноутбук и шлифовальную машинку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже из организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили из помещения принадлежащей ему автомойки, расположенной на набережной Академика Туполева, денежные средства, ноутбук и шлифовальную машинку. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 26-летнего и ранее судимого 25-летнего приезжих мужчин. Установлено, что злоумышленники разбили стекло в окне входной двери и проникли в помещение. При задержании у них изъято похищенное имущество, деньгами они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60