Злоумышленники разбили стекло в окне входной двери, проникли в помещение и похитили оттуда денежные средства, ноутбук и шлифовальную машинку...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже из организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили из помещения принадлежащей ему автомойки, расположенной на набережной Академика Туполева, денежные средства, ноутбук и шлифовальную машинку. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 26-летнего и ранее судимого 25-летнего приезжих мужчин. Установлено, что злоумышленники разбили стекло в окне входной двери и проникли в помещение. При задержании у них изъято похищенное имущество, деньгами они распорядились по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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