Поклонники Армена Джигарханяна в панике: как поживает их кумир, здоров ли, сыт ли? Прежде за ним ухаживала молодая киевская пианистка, а теперь заботу о друге взвалил земляк Артур Согомонян.

Поклонники Армена Джигарханяна в панике: как поживает их кумир, здоров ли, сыт ли? Прежде за ним ухаживала молодая киевская пианистка, а теперь заботу о друге взвалил земляк Артур Согомонян.В официальной группе Армена Джигарханяна в социальной сети Facebook Согомонян опубликовал трогательное фото, на котором запечатлен со своим внуком и артистом. "Одно из последних", – пояснил Артур. Любимый миллионами артист заметно изменился – молодел, посвежел, выглядит отлично!"Трое настоящих мужчин. Как радостно видеть Армена Борисовича в окружении близких ему людей, которые любят его и заботятся о нем. Для физического и душевного здоровья человека важно осознание, что ты не один, а окружен по-настоящему близкими людьми. Как трепетно Армен Борисович прижимает к себе мальчика. Всем здоровья и добра", "Трое мужчин, три поколения! И столько теплоты. Чудесный пост. Артур, вам низкий поклон за все, что вы делаете", – пишут благодарные поклонники.Согомонян, как писали ранее "Дни.ру", рассказал и о самочувствии 83-летнего актера. "У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми. С прессой, телевидением и журналистами, Армен Борисович предпочитает не общаться, хотя те по прежнему его атакуют. К сожалению, много лживой и некорректной информации во круг его имени в прошлом году сказались на его самочувствии. Для нашего мэтра, эта история (развод с Виталиной Цымбалюк-Романвоской – Прим. ред.) в прошлом, мы ее не обсуждаем".