Алсу выложила в Instagram новый пост. Певица публично сделала громкое заявление.

Алсу выложила в Instagram новый пост. Певица публично сделала громкое заявление.На фотографии артистка запечатлена на студии вместе с известным украинским продюсеромДмитрием Климашенко. Она рассказала, что они возобновили свой творческий тандем. "Будет много красивой музыки", – пообещала звезда.Многие продолжают оскорблять и обвинять звезду после скандала на шоу "Голос. Дети". Но самые верные поклонники грудью защищают своего кумира. "Друзья, ну хватит уже негативить! Найдите другие способы высвобождения своей энергии, во благо!", "Вы и ваша дочь самые лучшие! Не обращайте внимание на завистников!", "Сколько ненормальных в комментариях! Сил вам и терпения!", – поддерживали Алсу обожатели.Некоторые язвительные особы все-равно нашли, к чему придраться. Они считают, что певица любыми путями пытается ухватиться за славу."Сколько лести в комментариях, неужели не обидно, что не от души?", – иронично спросила подписчица.Напомним, в последнее время артитске не дают прохода. Ее буквально "заклевали" после шестого сезона конкурса "Голос. Дети". Победу в шестом сезоне одержала ее дочь Микелла Абрамова. Многие посчитали, что результаты фальсифицированы.