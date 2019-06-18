Желая помочь другу избежать административной ответственности, обвиняемый сообщил в полицию об угоне автомобиля.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).В январе текущего года фигурант обратился в полицию, сообщив об угоне своего автомобиля. Сотрудники полиции, уточняя обстоятельства происшествия, усомнились в правдивости показаний заявителя, который озвучивал факты, имеющие расхождения. Через некоторое время мнимый потерпевший сознался, что автомобиль никто не угонял.Установлено, что обвиняемый передал свой автомобиль во временное пользование другу. Последний, не имея водительского удостоверения, сел за руль и отправился кататься по городу. По пути водитель не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД об остановке и скрылся от преследования. В дальнейшем он оставил автомобиль на парковке и попросил друга сообщить об угоне авто, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности,Фигурант, желая помочь приятелю, обратился в полицию, написав заявление угоне.В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.Санкцией ч.1 ст. 306 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.