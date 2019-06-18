Поклонники заподозрили актрису в анорексии. Они считают, что Катя Варнава перегнула палку.

Поклонники заподозрили актрису в анорексии. Они считают, что КатяВарнава перегнула палку.Звездушоу Comedy Woman раскритиковали за чрезмерную худобу. Катя Варнава своемInstagram разместила видео с зажигательными танцами в ресторанев компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко."Надо было ложиться спать до полуночи", – написала Катя Варнава. Однаконекоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за ее здоровье.Некоторые фолловеры посчитали, что худоба знаменитости выглядит уже нездоровой."Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?" – спросил один из пользователейсоцсети. Но многие пришли в восторг от нового ролика звезды. "Не надо спать до полуночи! Иначене было бы так весело", "Зажгли, так зажгли, молодцы!", "Песня огонь, но танец еще лучше!", -высказались подписчикиНапомним, чтоучастница шоу Comedy Woman любит делиться с подписчиками провокационнымиснимками. На одной из последних фотографий лежит на полу у кресла, задрав ноги в туфлях на высокойшпильке. "В ожидании прекрасного..." – подписала фото звезда. Тогдамногие поклонники не оценили замысел артистки и назвали кадр вульгарным.