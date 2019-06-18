Поклонники заподозрили актрису в анорексии. Они считают, что Катя
Варнава перегнула палку.
Поклонники заподозрили актрису в анорексии. Они считают, что Катя
Варнава перегнула палку.
Звезду
шоу Comedy Woman раскритиковали за чрезмерную худобу. Катя Варнава своем
Instagram разместила видео с зажигательными танцами в ресторане
в компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко.
"Надо было ложиться спать до полуночи", – написала Катя Варнава. Однако
некоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за ее здоровье.
Некоторые фолловеры посчитали, что худоба знаменитости выглядит уже нездоровой.
"Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?" – спросил один из пользователей
соцсети. Но многие пришли в восторг от нового ролика звезды. "Не надо спать до полуночи! Иначе
не было бы так весело", "Зажгли, так зажгли, молодцы!", "Песня огонь, но танец еще лучше!", -
высказались подписчики
Напомним, что
участница шоу Comedy Woman любит делиться с подписчиками провокационными
снимками. На одной из последних фотографий лежит на полу у кресла, задрав ноги в туфлях на высокой
шпильке. "В ожидании прекрасного..." – подписала фото звезда. Тогда
многие поклонники не оценили замысел артистки и назвали кадр вульгарным.