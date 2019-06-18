Злоумышленник, представившись менеджером одного из автомобильных салонов, в котором на тот момент не работал, под предлогом продажи автомобиля получил от потерпевшего 61 800 евро...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске 10 лет.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 53-летнего москвича. Мужчина находился в федеральном розыске с 2009 года за совершение мошенничества.Как было установлено в 2008 году, злоумышленник, представившись менеджером одного из автомобильных салонов, в котором на тот момент не работал, под предлогом продажи автомобиля получил от потерпевшего 61 800 евро, после чего скрылся и перестал выходить на связь.Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. О задержании сообщено инициатору розыска. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22