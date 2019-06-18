Злоумышленница сказала, что сможет помочь избавиться от порчи, но для этого необходимо проследовать к заявительнице в квартиру для проведения так называемого обряда очищения...
«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 34-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Братеево с заявлением о краже обратилась 90-летняя жительница района. Она рассказала, что на Братеевской улице к ней подошла неизвестная и сообщила о том, что якобы на женщине порча. Злоумышленница сказала, что сможет помочь избавиться от нее, но для этого необходимо проследовать к заявительнице в квартиру для проведения так называемого обряда очищения. Находясь дома у потерпевшей, новая знакомая выяснила, где хранятся сбережения и, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, похитила денежные средства. Ущерб составил 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали подозреваемую.
По данному факту следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22