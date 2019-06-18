Злоумышленница сказала, что сможет помочь избавиться от порчи, но для этого необходимо проследовать к заявительнице в квартиру для проведения так называемого обряда очищения...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 34-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Братеево с заявлением о краже обратилась 90-летняя жительница района. Она рассказала, что на Братеевской улице к ней подошла неизвестная и сообщила о том, что якобы на женщине порча. Злоумышленница сказала, что сможет помочь избавиться от нее, но для этого необходимо проследовать к заявительнице в квартиру для проведения так называемого обряда очищения. Находясь дома у потерпевшей, новая знакомая выяснила, где хранятся сбережения и, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, похитила денежные средства. Ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали подозреваемую.По данному факту следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22