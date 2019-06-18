Легкоатлетический сверхмарафон, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, стартовал 12 июня в Москве.

Легкоатлетический сверхмарафон, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, стартовал 12 июня от стен Московского Кремля.Ежегодный многодневный пробег посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Александра Сергеева – легендарного борца с наркопреступностью, стоявшего у истоков создания органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и врача с мировым именем, сверхмарафонца Эдуарда Яковлева.Спортсмены с лозунгом «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» уже преодолели десятки километров, пробежав по территории разных регионов страны.17 июня сверхмарафонцев встретили на родине былинного богатыря в городе Муроме Владимирской области.Участников марафона поддержали сотрудники из разных подразделений МО МВД России «Муромский», которые пробежали дистанцию по городу, а также обеспечили безопасность движения колонны спортсменов.На торжественном митинге, обращаясь к участникам марафона, полицейские отметили, что подобные мероприятия помогают популяризации здорового образа жизни, особенно, среди подрастающего поколения, предлагая реальную альтернативу пагубным привычкам. Правоохранители пожелали спортсменам успехов, хорошего настроения, сил и терпения.В маршрут легкоатлетического сверхмарафона входят ещё несколько городов Владимирской области. 22 июня марафонцы прибудут в Ковров, 23 июня – во Владимир, 24 июня – в Кольчугино.Завершится марафон 26 июня в Москве на Поклонной горе.