Знаменитости умудряются оказаться в центре скандала в любое время года. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июня 2019 года.

Знаменитости умудряются оказаться в центре скандала в любое время года. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июня 2019 года.В Сети появился трейлер картины "Текст", в основе которой лежит одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.Небольшое видео, опубликованное в YouTube, привлекло внимание обывателей: звезда "Интернов" Кристина Асмус показала грудь. Ролику это добавило пикантности. Отметим, что первый тизер "Текста" появился в интернете еще в январе этого года. В нем Асмус и Янковский страстно целуются – в фильме они играют влюбленных.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июня 2019 года, читайте в и специальных .