Музыкальный продюсер рассказал о сложных взаимоотношениях с детьми. Иосиф Пригожин и его дети от первого брака не могут найти общий язык.

Музыкальный продюсер рассказал о сложных взаимоотношениях с детьми.Иосиф Пригожин и его дети от первого брака не могут найти общий язык.По словам знаменитости, конфликт разгорелся после того, как его бывшая жена Елена потребовала погасить ее долги. Экс-супругаИосифа Пригожина хотела получить от продюсера шесть миллионов рублей. В случаеотказа пригрозила рассказать об этом журналистам.Шоумен на шантаж бывшей избранницы не поддался, однако с техпор его отношения с детьми – 30-летним Дмитрием и 22-летнейДанаей – окончательно расстроились. "Сначала теща пошла в телевизор меня грязью поливать, потом Лена и дочка... Сынтогда отказался это делать, за что я ему признателен, отношусь к нему с большимуважением. Но сейчас и он попал под влияние..." – отметил Иосиф Пригожин.А недавно экс-супруга вновь напомнила о себе. Теперь Елена просит у бывшего мужа два с половиной миллиона рублей.Иосиф отметил, что никогда не отказывал детям в помощи,всегда обеспечивал всем необходимым, но ровно до того момента, как узнал, чтосодержит не только собственных отпрысков и их мать. Оказалось, что на деньгимузыкального продюсера живет и новый мужчина Елены."Я от своих детей никогда не отказывался. Заботился о них. Иготов сколько угодно им помогать. Но только им и никому больше!" – добавил .После шоумен обратился к сыну. Он пригласил наследника вгости. "Сядь, поговори со мной по душам. Давай сначала о жизни поговорим. Апотом о деле. Ты же не бизнес-партнер мне! Приезжай..." – цитирует .