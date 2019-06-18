ЧП на рейсе Барселона-Москва. Лайнер совершил вынужденную посадку в Варшаве из-за дебоша. После взлета один из пассажиров бизнес-класса стал оскорблять попутчиков и бортпроводников. И даже пытался прорваться в кабину пилотов. На земле его обезвредил польский спецназ. После дозаправки самолет вылетел в Москву. В Шереметьево рейс прибыл с двухчасовым опозданием.

ЧП на рейсе Барселона-Москва. Лайнер совершил вынужденную посадку в Варшаве из-за дебоша. После взлета один из пассажиров бизнес-класса стал оскорблять попутчиков и бортпроводников. И даже пытался прорваться в кабину пилотов. На земле его обезвредил польский спецназ. После дозаправки самолет вылетел в Москву. В Шереметьево рейс прибыл с двухчасовым опозданием.Авиакомпания уже заявила, что в отношении буйного пассажира примет жесткие меры."По этому инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания со взысканием причиненного авиакомпании ущерба. Данный пассажир будет включен в черный список в случае привлечении его к административной или уголовной ответственности", — сообщила Вера Абанина, заместитель руководителя пресс-службы "Аэрофлота".Дебошир сейчас находится в руках польской полиции. При задержании он оказал сопротивление. Ему может грозить штраф в пять тысяч евро или тюремное заключение на шесть месяцев.Дебоширы — не единственная проблема гражданской авиации в сезон отпусков. Аэропорт Внуково в эти выходные пережил масштабный сбой в системе регистрации, а в Шереметьево — по-прежнему проблемы с багажом. Правда, теперь страдают не те, кто прибыл, а те, кто вылетел из Москвы."Мы ждём наш багаж, чтобы хотя бы переодеться", — говорит девушка.Они, конечно, улыбаются — всё-таки отпуск. Но первый день приходится тратить на поиск и ожидание чемоданов. Всё, в чём хотели гулять — до Италии не долетело."Помимо нас порядка пятидесяти человек прилетели без багажа. Мы были вынуждены стоять в очереди порядка трёх с половиной часов, чтобы написать заявление на потерю багажа. И по факту дозвона вчера вечером в компанию "Аэрофлот" — никаких вообще действий, чтобы помочь разрешить ситуацию", — рассказывают Леся Пятибратова и Ксения Мызникова.В компании уже ответили, за погрузку багажа на борт отвечает не "Аэрофлот", а аэропорт. В данном случае — Шереметьево. С проблемами здесь столкнулись пассажиры международных рейсов. Италия, США, Израиль."В аэропорту Бен-Гуриона нам сказали, что каждый рейс из Шереметьево сопровождается подобной проблемой, что люди не получают багаж. Прошло уже почти восемнадцать часов, а чемодана у меня до сих пор нет", — говорит Аля Ошерова.В пресс-службе аэропорта Шереметьево системную проблему с багажом на международных рейсах опровергают. В каждом отдельном случае предлагают выяснять, в чём ошибка.Что же касается острой ситуации с задержкой багажа тех, кто прилетел, компания Шереметьево уверяет: с этим разобрались.Тем не менее Владимир Брилев из Москвы сегодня ждал своих сумок на ленте транспортёра почти час. Хотя рейс был ночной и единственный."Проходит ещё 15 минут. Пам-пам-пам, опять в связи с техническими! Какие технические причины могут задерживать выдачу багажа в абсолютно пустом аэропорту, в котором всего один рейс приземлился?!" – возмущается он.В аэропорту Внуково в выходные пассажиры столкнулись с другой проблемой. Многочасовые очереди на регистрацию. Люди не успевали получить посадочные талоны и лайнеры улетали без них.Представители аэропорта в соцсетях объяснили — произошёл сбой оборудования, сейчас все в порядке. Вообще, по регламенту, на регистрацию пассажира отводится три минуты. Если приехал вовремя, то есть за три часа, но не улетел — нужно собирать документы, подтверждающие пребывание в аэропорту, в ожидании рейса или багажа.Учитывая то, что летом, в сезон отпусков аэропорты будут часто переполнены, у путешественников есть выбор. Либо собираться в полёт как обычно, но помнить, что возможен сбой, за который полагается компенсация. Либо приезжать на регистрацию заранее, с большим запасом времени. И даже в отпуск летать без багажа, налегке. Этот вариант подходит тем, кто хочет гарантированно попасть на рейс. А после — ничего не ждать, ехать по своим делам.