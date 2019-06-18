На Прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 778 тысяч обращений. Их приём продолжается. Россияне обращаются к главе государства с самыми разными проблемами - ЖКХ, газификация населённых пунктов, здравоохранение, образование, экология, развитие малого и среднего предпринимательства.

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило более 778 тысяч обращений. Их приём продолжается. Россияне обращаются к главе государства с самыми разными проблемами — ЖКХ, газификация населённых пунктов, здравоохранение, образование, экология, развитие малого и среднего предпринимательства.Больше половины обращений — телефонные звонки. Их больше 460 тысяч. Много СМС. Их прислали уже почти 202 тысячи. Третий по популярности способ — письма на сайт: 31 тысяча. Очередная прямая линия состоится в этот четверг. Отвечать на вопросы Владимир Путин начнёт ровно в полдень, напоминает телеканал "Россия 24".На некоторые обращения, поступившие на прямую линию, не дожидаясь выхода программы в эфир, уже отреагировали правоохранительные органы. Так, в Белгороде арестован генеральный директор местного НПЗ Олег Майоров. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, под стражу он был взят после того, как в соцсетях появилось видообращение сотрудников завода к президенту. Они жаловались на колоссальную задолженность по зарплате — более 21 миллиона рублей.После ареста руководителя предприятия работники завода опубликовали ещё одно видеообращение. В нём отметили, что просили погасить задолженность, а не посадить гендиректора. В сложившейся ситуации люди обвинили собственников НПЗ.