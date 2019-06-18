Мужу Примадонны стукнуло 43 года. Алла Пугачева уже с утра начала
чествование Максима Галкина.
Мужу Примадонны стукнуло 43 года. Алла Пугачева уже с утра начала
чествование Максима Галкина.
Сегодня, 18 июня, в личном Instagram певица опубликовала
трогательное фото. В кадре Максим Галкин и Алла Пугачева склонили головы друг к
другу.
Ниже Примадонна отечественной эстрады нежно поздравила
избранника. "Мой любимый,с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!❤💋 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала знаменитость.
Примечательно,
что торжественный пост Алла Борисовна сделала утром. Возможно даже, что
артистка была первой, кто публично чествовал Максима Галкина. Чтобы порадовать любимого мужчину и отца своих детей пенсионерка не поленилась встать так рано. "Спасибо, любимая!" – отреагировал на пост супруг знаменитости.
В комментариях к публикации тут же объявились
многие отечественные звезды. Знаменитости присоединились к словам Примадонны. "Поздравляю!!!
Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда ❤😘🙏", – написал друг семьи, музыкант
Игорь Николаев. "С днЕм рождения🎈🎈🎈", – отметила продюсер Яна Рудковская под снимком .