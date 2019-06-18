Мужу Примадонны стукнуло 43 года. Алла Пугачева уже с утра начала чествование Максима Галкина.

Мужу Примадонны стукнуло 43 года. Алла Пугачева уже с утра началачествование Максима Галкина.Сегодня, 18 июня, в личном Instagram певица опубликовалатрогательное фото. В кадре Максим Галкин и Алла Пугачева склонили головы друг кдругу.Ниже Примадонна отечественной эстрады нежно поздравилаизбранника. "Мой любимый,с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!❤💋 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала знаменитость.Примечательно,что торжественный пост Алла Борисовна сделала утром. Возможно даже, чтоартистка была первой, кто публично чествовал Максима Галкина. Чтобы порадовать любимого мужчину и отца своих детей пенсионерка не поленилась встать так рано. "Спасибо, любимая!" – отреагировал на пост супруг знаменитости.В комментариях к публикации тут же объявилисьмногие отечественные звезды. Знаменитости присоединились к словам Примадонны. "Поздравляю!!!Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда ❤😘🙏", – написал друг семьи, музыкантИгорь Николаев. "С днЕм рождения🎈🎈🎈", – отметила продюсер Яна Рудковская под снимком .