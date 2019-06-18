В первом круге теннисного турнира, который проходит в Бирмингеме, россиянка Евгения Родина встречалась с Кристиной Младенович из Франции. Для выявления победителя спортсменкам понадобилось сыграть все три партии. Итоговый счет – 6:2, 2:6, 6:4 в пользу представительницы России.

В первом круге теннисного турнира, который проходит в Бирмингеме, россиянка Евгения Родина встречалась с Кристиной Младенович из Франции. Для выявления победителя спортсменкам понадобилось сыграть все три партии. Итоговый счет – 6:2, 2:6, 6:4 в пользу представительницы России.Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. За выход в третий круг Родина поборется с победителем матча между украинкой Даяной Ястремской и Юлией Гергес из Германии.Ранее барьер первого круга преодолела еще одна россиянка Маргарита Гаспарян. Она не пустила в следующий раунд украинку Элину Свитолину, обыграв ее со счетом 6:3, 3:6, 6:4.