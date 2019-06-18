Евгения Медведева выложила в Instagram новый пост. Поклонники завалили ее комплиментами.

Евгения Медведева выложила в Instagram новый пост. Поклонники завалили ее комплиментами.Фигуристка, наконец, добилась своей долгожданной физической формы. В начале сезона спортсменка очень переживала, что набрала пару лишних килограммов.Скорее всего такой скачок произошел на фоне взросления Медведевой. Но девушка довольно быстро справилась с этим казусом.На снимке в социальной сети видно, как сильно звезда просушилась. У нее заметно уменьшился объем в ногах, прорезались контуры скул.Подписчики тоже моментально уловили внешние изменения Евгении. "Спортивная форма просто выше всяких похвал!", "Капец похудела!", "Худенькая принцесса", – наперебой писали поклонники."Как тростиночка! Хорошенькая!", – восхитилась фанатка.Пользователи сети также пытались поддержать фигуристку после неудачно выполненного трюка. "Мы верим в тебя, медвежонок!", "Мы тебя всегда поддержим!", – заверяли обожатели.Напомним, на днях Медведева попыталась выполнить четверной сальхов. К сожалению, обе попытки с треском провалились. Как сообщает "7Дней", сначала она приземлилась на две ноги, а в следующий заход и вовсе упала.