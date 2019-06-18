Участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц без государственного контроля...

«Следствием УВД по СЗАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. Свою деятельность злоумышленники осуществляли за вознаграждение.Общий ущерб от противоправного деяния составил 38 миллионов 848 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В мае 2019 года предъявлено обвинение в окончательной редакции 6 участникам организованной группы в возрасте от 27 до 45 лет.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53