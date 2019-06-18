В рамках проводимых мероприятий особое внимание уделяют обустройству пешеходных переходов и организации дорожного движения вблизи детских образовательных организаций.

В целях повышения уровня безопасности пешеходов, приведения пешеходных переходов в соответствие требованиям действующих нормативов и стандартов на территории областного центра проводится контрольно-надзорное мероприятие «Пешеходный переход».В рамках проводимых мероприятий сотрудники полиции особое внимание уделяют обустройству пешеходных переходов и организации дорожного движения вблизи детских образовательных организаций.В случае выявлении нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения будут возбуждены дела об административных правонарушениях с проведением административных расследований, установлением причин и условий, способствующих их совершению, а также принятием мер реагирования.Контрольно-надзорное мероприятие «Пешеходный переход» продлится до 26 июня.Одновременно с этим Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что пешеходный переход – это место повышенной опасности!В Правилах дорожного движения Российской Федерации определены строгие требования как водителю, так и пешеходу, выполнение которых призвано обеспечить безопасность движения. Только взаимная внимательность и точное выполнение ПДД обеспечат безопасность всех участников дорожного движения.Госавтоинспекция напоминает, что руководствуясь пунктом 4.5 Правил дорожного движения РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.Также водители транспортных средств должны знать и неукоснительно соблюдать правила проезда пешеходного перехода, а именно п.14.1 ПДД РФ, который гласит, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.Приближаясь к пешеходному переходу, водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы постоянно контролировать дорожную обстановку и в случае обнаружения пешехода незамедлительно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки!