Злоумышленник воспользовался отсутствием кассира, открыл металлические рольставни, проник внутрь помещения и похитил из кассы денежные средства...

«Оперуполномоченные уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы задержали ранее судимого 53-летнего жителя Подмосковья по подозрению в краже денежных средств из организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением о краже обратился представитель одной из организаций, занимающейся розничной продажей сантехники. По его словам, неизвестный проник в торговый павильон и похитил оттуда свыше 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Как было установлено, злоумышленник воспользовался отсутствием кассира, открыл металлические рольставни, проник внутрь помещения и похитил из кассы денежные средства, которыми впоследствии успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79