Проблема облысения волнует сильную половину человечества уже многие тысячелетия. В наше время все большую популярность приобретает пересадка волос: к такой услуге ежегодно прибегают сотни тысяч мужчин. Но мечтая восстановить шевелюру, пациенты порой легкомысленно относятся к выбору клиники. Результат закономерен: выброшенные на ветер деньги и испорченный внешний вид. Особенно бдительными специалисты советуют быть тем, кто намерен сделать пересадку волос в Турции.

Проблема облысения волнует сильную половину человечества уже многие тысячелетия. В наше время все большую популярность приобретает пересадка волос: к такой услуге ежегодно прибегают сотни тысяч мужчин. Но мечтая восстановить шевелюру, пациенты порой легкомысленно относятся к выбору клиники. Результат закономерен: выброшенные на ветер деньги и испорченный внешний вид. Особенно бдительными специалисты советуют быть тем, кто намерен сделать пересадку волос в Турции.В наши дни получил распространение термин "медицинскийтуризм". На первый взгляд все пристойно: пациент идет в зарубежную клиникуи получает, как ему кажется, качественную услугу от квалифицированныхспециалистов.Результат такого "туризма" часто оказываетсянастоящей катастрофой для легкомысленного пациента: низкое качествотрансплантации волос, неестественный угол наклона и недостаточная плотностьпересаженных волос. Вдобавок к этому хирург может оставить рубцы в донорскойзоне, жить с которыми человеку придется до конца жизни. В общем, сомнительноеудовольствие за свои же деньги.Серьезные претензии у профессионального сообществанакопились к услугам по пересадке волос в Турции. "В подавляющембольшинстве клиник работают даже не хирурги, а техники, которые создали "черныйрынок" пересадки волос, используя "серую" зону в турецком законодательстве вобласти трансплантации волос. В таких клиниках не выдаются никакие гарантии нарост волос", – говорится на сайте известной российской клиники попересадке волос Real Trans Hair (RTH).Специалисты Международного сообщества хирургов потрансплантации волос (ISHRS) дважды подумать, прежде чем делатьоперацию в другой стране. Опытные хирурги советуют ознакомиться с местнымзаконодательством и найти как можно больше информации о докторе, которому выдоверили восстановление своей шевелюры. Крайне желательно, чтобы у хирурга былалицензия ISHRS и свидетельства о повышении квалификации. Если этого нет, тоспециалисты настоятельно рекомендуют поискать другого доктора.Пересадку волос в нашей стране по закону могут проводитьтолько хирурги. Нередко российским специалистам приходится исправлять то, чтонатворили их зарубежные "коллеги", не имеющие ни опыта, никвалификации для столь сложной процедуры.С сомнением эксперты относятся и к методике HFE. "Вмировой и российской практике она признана просто как маркетинговая уловка. Ипрофессиональные хирурги уже знают, что этот метод является упрощеннойразновидностью метода FUE и используется для конвейерного обучения молодыхспециалистов", – сообщает .В итоге многие пациенты, разочаровавшись в HFE, обращаются вReal Trans Hair с просьбой исправить результаты некачественной пересадки волосв других клиниках. В RTH работают хирурги с более чем 20-летним опытом,способные устранить недостатки после неудачной операции, например, в Турции. Вклинике отмечают, что количество разочарованных "медицинскихтуристов" растет с каждым годом.Почему же солнечный турецкий берег столь притягателен длямужчин, желающих вернуть былую шевелюру? Все дело в желании сэкономить,отмечает главный менеджер по работе с клиентами Real Trans Hair Елена Григорян."Даже состоятельные пациенты начинают разговор с обсуждения стоимости операции.И каждый второй, начитавшись в интернете, сообщает нам, что, по его подсчетам,"в Турции дешевле", – цитирует ее туристический сайт .Немного теории. Пересадка волос осуществляется так называемыми графтами -микрофрагментами кожи с группой естественных волос (от 1 до 5 штук). В RTHграфт содержит в среднем 2-3 волоса.Но турки, как выясняется, предлагаютпациенту заплатить не за графт, а за каждый волосок в отдельности. Отсюдамнимая дешевизна процедуры.Знакомые с ситуацией в отрасли специалисты рассказывают, чтопогоне за экономией прибывший в Турцию "медицинский турист",рассчитывающий восстановить шевелюру с помощью 2000 графтов, неожиданно длясебя узнает, что требуется не одна, а две операции. Вместо двух тысяч ошарашенному пациенту предлагают пересадить четыре. Конечная сумма,соответственно, в два раза больше. Неприятно удивленному пациенту персонал клиники указывает на собственное "недопонимание" иотсутствие русскоговорящего персонала."Наши хирурги всегда демонстрируют пациентам посадочныйматериал, как говорится, до волоска. И люди, которые при желании могутвзглянуть на него прямо на операции, точно знают, за что платят", – подчеркнулаЕлена Григорян.Сделанная в сомнительных клиниках операция может не толькоухудшить внешний вид незадачливого пациента, но и нанести серьезный вред егоздоровью вплоть до летальных исходов. Поэтому в Международном обществе хирургиивосстановления волос сформировали стандарт оказания услуг по пересадке ирекомендации по оценке рисков операции.Помимо прочего, лицензированные клиники должны проводитьпредоперационную диагностику и консультации, а операции следует проводить сполучением гарантированного медицинского и эстетического результатов. Пациентдолжен знать, имеет ли клиника лицензию на ведение медицинской деятельности,каково образование и подготовка хирурга, сколько у него ассистентов и прочее.В Турции к этим требованиям зачастую относятся формально.Знакомые с ситуацией специалисты отмечают, что пересадка волос в странепоставлена на поток: в одном только Стамбуле в день делается от 500 до тысячиопераций.Фактически в солнечной республике создана огромная"серая зона" по пересадке волос. По словам доктора медицины ТайфунаОгузоглу, из 300 клиник трансплантации в Стамбуле лишь в нескольких десяткахоперации проводят врачи, а не нанятые ассистенты. Россияне, доверившиесяместным хирургам, вынуждены возвращаться на родину и бежать исправлять последствия вту же Real Trans Hair.По профессионализму и комфорту обслуживания лучшиероссийские клиники не уступают зарубежным, а порой и превосходят их, уверенагендиректор RTH Гульнара Хабибуллина. Например, Real Trans Hair обеспечиваеттрансферы пациентов, предоставляет им номера в гостиницах в центре Москвы вшаговой доступности от клиники. В день операции пациентов угощают блюдами изресторанов.Но достойный уровень сервиса – лишь дополнение к командевысококлассных специалистов. В той же RTH работают бригады до 10 человек,ведущие хирурги – опытные специалисты, за плечами которых до семи тысячопераций.Конечно, выбор клиники – личное дело самого пациента. Но вReal Trans Hair советуют: делать пересадку волос нужно только в проверенныхместах, методами, официально признанными ISHRS. Хирурги RTH призывают помнить,что донорская зона (затылок) – ресурс невозобновимый, поэтому относиться к нейнужно бережно, доверяя операцию надежному и квалифицированному специалисту.Прежде чем влиться в ряды "медицинских туристов" иотправиться в солнечную Турцию, тщательно взвесьте все за и против.И помните – скупой платит дважды. А в случае с хирургией расплатиться за некачественныеуслуги можно собственным здоровьем. А его, как известно, не купишь ни за какиеденьги.