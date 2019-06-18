Проблема облысения волнует сильную половину человечества уже многие тысячелетия. В наше время все большую популярность приобретает пересадка волос: к такой услуге ежегодно прибегают сотни тысяч мужчин. Но мечтая восстановить шевелюру, пациенты порой легкомысленно относятся к выбору клиники. Результат закономерен: выброшенные на ветер деньги и испорченный внешний вид. Особенно бдительными специалисты советуют быть тем, кто намерен сделать пересадку волос в Турции.
Проблема облысения волнует сильную половину человечества уже многие тысячелетия. В наше время все большую популярность приобретает пересадка волос: к такой услуге ежегодно прибегают сотни тысяч мужчин. Но мечтая восстановить шевелюру, пациенты порой легкомысленно относятся к выбору клиники. Результат закономерен: выброшенные на ветер деньги и испорченный внешний вид. Особенно бдительными специалисты советуют быть тем, кто намерен сделать пересадку волос в Турции.
В наши дни получил распространение термин "медицинский
туризм". На первый взгляд все пристойно: пациент идет в зарубежную клинику
и получает, как ему кажется, качественную услугу от квалифицированных
специалистов.
Результат такого "туризма" часто оказывается
настоящей катастрофой для легкомысленного пациента: низкое качество
трансплантации волос, неестественный угол наклона и недостаточная плотность
пересаженных волос. Вдобавок к этому хирург может оставить рубцы в донорской
зоне, жить с которыми человеку придется до конца жизни. В общем, сомнительное
удовольствие за свои же деньги.
Серьезные претензии у профессионального сообщества
накопились к услугам по пересадке волос в Турции. "В подавляющем
большинстве клиник работают даже не хирурги, а техники, которые создали "черный
рынок" пересадки волос, используя "серую" зону в турецком законодательстве в
области трансплантации волос. В таких клиниках не выдаются никакие гарантии на
рост волос", – говорится на сайте известной российской клиники по
пересадке волос Real Trans Hair (RTH).
Специалисты Международного сообщества хирургов по
трансплантации волос (ISHRS) дважды подумать, прежде чем делать
операцию в другой стране. Опытные хирурги советуют ознакомиться с местным
законодательством и найти как можно больше информации о докторе, которому вы
доверили восстановление своей шевелюры. Крайне желательно, чтобы у хирурга была
лицензия ISHRS и свидетельства о повышении квалификации. Если этого нет, то
специалисты настоятельно рекомендуют поискать другого доктора.
Пересадку волос в нашей стране по закону могут проводить
только хирурги. Нередко российским специалистам приходится исправлять то, что
натворили их зарубежные "коллеги", не имеющие ни опыта, ни
квалификации для столь сложной процедуры.
С сомнением эксперты относятся и к методике HFE. "В
мировой и российской практике она признана просто как маркетинговая уловка. И
профессиональные хирурги уже знают, что этот метод является упрощенной
разновидностью метода FUE и используется для конвейерного обучения молодых
специалистов", – сообщает .
В итоге многие пациенты, разочаровавшись в HFE, обращаются в
Real Trans Hair с просьбой исправить результаты некачественной пересадки волос
в других клиниках. В RTH работают хирурги с более чем 20-летним опытом,
способные устранить недостатки после неудачной операции, например, в Турции. В
клинике отмечают, что количество разочарованных "медицинских
туристов" растет с каждым годом.
Почему же солнечный турецкий берег столь притягателен для
мужчин, желающих вернуть былую шевелюру? Все дело в желании сэкономить,
отмечает главный менеджер по работе с клиентами Real Trans Hair Елена Григорян.
"Даже состоятельные пациенты начинают разговор с обсуждения стоимости операции.
И каждый второй, начитавшись в интернете, сообщает нам, что, по его подсчетам,
"в Турции дешевле", – цитирует ее туристический сайт .
Немного теории. Пересадка волос осуществляется так называемыми графтами -
микрофрагментами кожи с группой естественных волос (от 1 до 5 штук). В RTH
графт содержит в среднем 2-3 волоса.
Но турки, как выясняется, предлагают
пациенту заплатить не за графт, а за каждый волосок в отдельности. Отсюда
мнимая дешевизна процедуры.
Знакомые с ситуацией в отрасли специалисты рассказывают, что
погоне за экономией прибывший в Турцию "медицинский турист",
рассчитывающий восстановить шевелюру с помощью 2000 графтов, неожиданно для
себя узнает, что требуется не одна, а две операции. Вместо двух тысяч ошарашенному пациенту предлагают пересадить четыре. Конечная сумма,
соответственно, в два раза больше. Неприятно удивленному пациенту персонал клиники указывает на собственное "недопонимание" и
отсутствие русскоговорящего персонала.
"Наши хирурги всегда демонстрируют пациентам посадочный
материал, как говорится, до волоска. И люди, которые при желании могут
взглянуть на него прямо на операции, точно знают, за что платят", – подчеркнула
Елена Григорян.
Сделанная в сомнительных клиниках операция может не только
ухудшить внешний вид незадачливого пациента, но и нанести серьезный вред его
здоровью вплоть до летальных исходов. Поэтому в Международном обществе хирургии
восстановления волос сформировали стандарт оказания услуг по пересадке и
рекомендации по оценке рисков операции.
Помимо прочего, лицензированные клиники должны проводить
предоперационную диагностику и консультации, а операции следует проводить с
получением гарантированного медицинского и эстетического результатов. Пациент
должен знать, имеет ли клиника лицензию на ведение медицинской деятельности,
каково образование и подготовка хирурга, сколько у него ассистентов и прочее.
В Турции к этим требованиям зачастую относятся формально.
Знакомые с ситуацией специалисты отмечают, что пересадка волос в стране
поставлена на поток: в одном только Стамбуле в день делается от 500 до тысячи
операций.
Фактически в солнечной республике создана огромная
"серая зона" по пересадке волос. По словам доктора медицины Тайфуна
Огузоглу, из 300 клиник трансплантации в Стамбуле лишь в нескольких десятках
операции проводят врачи, а не нанятые ассистенты. Россияне, доверившиеся
местным хирургам, вынуждены возвращаться на родину и бежать исправлять последствия в
ту же Real Trans Hair.
По профессионализму и комфорту обслуживания лучшие
российские клиники не уступают зарубежным, а порой и превосходят их, уверена
гендиректор RTH Гульнара Хабибуллина. Например, Real Trans Hair обеспечивает
трансферы пациентов, предоставляет им номера в гостиницах в центре Москвы в
шаговой доступности от клиники. В день операции пациентов угощают блюдами из
ресторанов.
Но достойный уровень сервиса – лишь дополнение к команде
высококлассных специалистов. В той же RTH работают бригады до 10 человек,
ведущие хирурги – опытные специалисты, за плечами которых до семи тысяч
операций.
Конечно, выбор клиники – личное дело самого пациента. Но в
Real Trans Hair советуют: делать пересадку волос нужно только в проверенных
местах, методами, официально признанными ISHRS. Хирурги RTH призывают помнить,
что донорская зона (затылок) – ресурс невозобновимый, поэтому относиться к ней
нужно бережно, доверяя операцию надежному и квалифицированному специалисту.
Прежде чем влиться в ряды "медицинских туристов" и
отправиться в солнечную Турцию, тщательно взвесьте все за и против.
И помните – скупой платит дважды. А в случае с хирургией расплатиться за некачественные
услуги можно собственным здоровьем. А его, как известно, не купишь ни за какие
деньги.