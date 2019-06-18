C момента скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло почти два года. Но страсти все продолжает бушевать. Сам мэтр ничего про тот свой скандальный брак с киевской пианисткой предпочитает сегодня ничего не говорить – перевернул ту страницу и живет дальше, работает, репетирует спектакли. Так что последние новости поклонники узнают от его друга, соратника и земляка Артура Согомоняна.

C момента скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло почти два года. Но страсти все продолжает бушевать. Сам мэтр ничего про тот свой скандальный брак с киевской пианисткой предпочитает сегодня ничего не говорить – перевернул ту страницу и живет дальше, работает, репетирует спектакли. Так что последние новости поклонники узнают от его друга, соратника и земляка Артура Согомоняна."У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми, – сообщил Согомонян. – С прессой, телевидением и журналистами, Армен Борисович предпочитает не общаться, хотя те по прежнему его атакуют. К сожалению, много лживой и некорректной информации во круг его имени в прошлом году сказались на его самочувствии".Артисту в октябре исполнится 84 года – возраст солидный. Но он держится, его не покидает чувство юмора.Многие поклонники Джигарханяна ждут, когда предстанет перед судом и отправится давать концерты Можайскую женскую колонию – они считают, что пианистка обобрала актера, хотя убедительных доказательств привести не могут."По уголовному делу пока новостей нет, – вздыхает Согомонян, – все продвигается очень медленно, но надеемся, что в скором времени правоохранители перейдут к более решительным действиям. Для нашего мэтра эта история в прошлом, мы ее не обсуждаем. Но для друзей и юристов это уже дело чести. Удивительно, что человек, так нагло и демонстративно обокравший уважаемого во всей стране человека, до сих пор не понес должного наказания"."У нас самое "гуманное" правосудие! Вот если бы этой вертихвостке чердак проломили, думаю сразу бы все зашевелились! А так... ожидайте, господа у моря погоды", – комментируют люди эти слова друга Джигарханяна."Даже штраф вынесенный приговором суда она отказывается платить, приходиться обращаться к судебным приставам", – пояснил Артур Согомонян на своей странице в социальной сети FaceBook.