C момента скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло почти два года. Но страсти все продолжает бушевать. Сам мэтр ничего про тот свой скандальный брак с киевской пианисткой предпочитает сегодня ничего не говорить – перевернул ту страницу и живет дальше, работает, репетирует спектакли. Так что последние новости поклонники узнают от его друга, соратника и земляка Артура Согомоняна.
C момента скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло почти два года. Но страсти все продолжает бушевать. Сам мэтр ничего про тот свой скандальный брак с киевской пианисткой предпочитает сегодня ничего не говорить – перевернул ту страницу и живет дальше, работает, репетирует спектакли. Так что последние новости поклонники узнают от его друга, соратника и земляка Артура Согомоняна.
"У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми, – сообщил Согомонян. – С прессой, телевидением и журналистами, Армен Борисович предпочитает не общаться, хотя те по прежнему его атакуют. К сожалению, много лживой и некорректной информации во круг его имени в прошлом году сказались на его самочувствии".
Артисту в октябре исполнится 84 года – возраст солидный. Но он держится, его не покидает чувство юмора.
Многие поклонники Джигарханяна ждут, когда предстанет перед судом и отправится давать концерты Можайскую женскую колонию – они считают, что пианистка обобрала актера, хотя убедительных доказательств привести не могут.
"По уголовному делу пока новостей нет, – вздыхает Согомонян, – все продвигается очень медленно, но надеемся, что в скором времени правоохранители перейдут к более решительным действиям. Для нашего мэтра эта история в прошлом, мы ее не обсуждаем. Но для друзей и юристов это уже дело чести. Удивительно, что человек, так нагло и демонстративно обокравший уважаемого во всей стране человека, до сих пор не понес должного наказания".
"У нас самое "гуманное" правосудие! Вот если бы этой вертихвостке чердак проломили, думаю сразу бы все зашевелились! А так... ожидайте, господа у моря погоды", – комментируют люди эти слова друга Джигарханяна.
"Даже штраф вынесенный приговором суда она отказывается платить, приходиться обращаться к судебным приставам", – пояснил Артур Согомонян на своей странице в социальной сети FaceBook.