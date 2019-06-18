Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин. Во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель главу немецкого правительства начало заметно трясти. Пользователи Сети не на шутку перепугались за здоровье политика.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин. Во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель главу немецкого правительства начало заметно трясти. Пользователи Сети не на шутку перепугались за здоровье политика.Следующей остановкой в "европейском турне" Владимира Зеленского после Парижа стал Берлин. Как и в столице Франции, президент Украины надеется встретиться не только с политиками, но и с представителями немецкого бизнеса.Визит украинского лидера начался со встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает . Сообщается, что Владимир Зеленский надеется обсудить с ней двусторонние отношения, выполнение Минских соглашений, а также проведение необходимых реформ на Украине.Впрочем, во время ожидания гимнов двух стран на их встрече произошло такое, что заставило забыть о политики и сосредоточило всеобщее внимание на состоянии здоровья Ангелы Меркель. Камеры сняли на видео, как у канцлера Германии случился странный припадок рядом с Владимиром Зеленским. Политика начало трясти, передает .На записи видно, как глава немецкого правительства пытается скрыть происходящее, то складывая руки на животе, то вытягивая их по швам. Тем не менее, в какой-то момент приступ становится настолько очевидным, что спрятать его не удается уже никакими ухищрениями. Владимир Зеленский в этот момент смотрит в сторону и галантно делает вид, что ничего необычного в нескольких сантиметрах от его плеча не происходит.Пользователи Сети уже успели не на шутку испугаться за состояние здоровья Ангелы Меркель. Та, по их мнению, может страдать от какой-то болезни, из-за которой она и отказалась продолжать свою политическую карьеру. Однако что на самом деле произошло на встрече Зеленского и Меркель широкая общественность узнает только по прошествии времени.