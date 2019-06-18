Певец показал, как относится к слухам о себе. Сергей Лазарев
опубликовал красноречивое фото.
Певец показал, как относится к слухам о себе. Сергей Лазарев
опубликовал красноречивое фото.
В личном Instagram артист выложил снимок, на котором его
собаки Дейзи и Лиса справляют нужду на газон. Ниже Сергей Лазарев объяснил
смысл появления этого кадра на странице.
"Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?" На
этот вопрос лучше всего ответят мои собаки", – пишет вокалист.
Примечательно, что многие знаменитости поддержали позицию
певца. Лолита Милявская, Валерия, Оскар Кучера, Тимур Родригес, Андрей
Разыграев, Алексей Ягудин, Саша Савельева и Елена Летучая оценили пост поставив
в комментариях позитивные смайлики.
Отметим в последнее время Сергей Лазарев не сходит со
страниц прессы. Об исполнителе ходит масса порой противоречивых слухов. Например,
недавно в Сети появилась информация о новорожденной дочери певца. Якобы артист
тайно женился, завел второго ребенка и подыскивает новое, более просторное
жилье.
Между тем в Сеть попало видео, снятое очевидцем в одном из
столичных аэропортов. В объектив камеры попал . Он регистрировался
на рейс в США. Но не один, а в компании коллеги и близкого друга – мускулистого
красавца Алекса Малиновского. Приятели вместе прошли зону досмотра с багажом.
Судя по величине чемоданов мужчины, собрались долго путешествовать. Скорее всего, артист так устал от череды с плетен о себе, что решил на время сменить обстановку.
А недавно заговорили о том, что стал
участником скандала со Светланой Лободой. Поговаривали, мол, певец разозлился
из-за того, что артистке дали выступить на премии "МУЗ-ТВ" аж шесть раз, в то
время, кода он на сцену так и не вышел из-за технических моментов.