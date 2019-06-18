Певец показал, как относится к слухам о себе. Сергей Лазарев опубликовал красноречивое фото.

Певец показал, как относится к слухам о себе. Сергей Лазаревопубликовал красноречивое фото.В личном Instagram артист выложил снимок, на котором егособаки Дейзи и Лиса справляют нужду на газон. Ниже Сергей Лазарев объяснилсмысл появления этого кадра на странице."Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?" Наэтот вопрос лучше всего ответят мои собаки", – пишет вокалист.Примечательно, что многие знаменитости поддержали позициюпевца. Лолита Милявская, Валерия, Оскар Кучера, Тимур Родригес, АндрейРазыграев, Алексей Ягудин, Саша Савельева и Елена Летучая оценили пост поставивв комментариях позитивные смайлики.Отметим в последнее время Сергей Лазарев не сходит состраниц прессы. Об исполнителе ходит масса порой противоречивых слухов. Например,недавно в Сети появилась информация о новорожденной дочери певца. Якобы артисттайно женился, завел второго ребенка и подыскивает новое, более просторноежилье.Между тем в Сеть попало видео, снятое очевидцем в одном изстоличных аэропортов. В объектив камеры попал . Он регистрировалсяна рейс в США. Но не один, а в компании коллеги и близкого друга – мускулистогокрасавца Алекса Малиновского. Приятели вместе прошли зону досмотра с багажом.Судя по величине чемоданов мужчины, собрались долго путешествовать. Скорее всего, артист так устал от череды с плетен о себе, что решил на время сменить обстановку.А недавно заговорили о том, что сталучастником скандала со Светланой Лободой. Поговаривали, мол, певец разозлилсяиз-за того, что артистке дали выступить на премии "МУЗ-ТВ" аж шесть раз, в товремя, кода он на сцену так и не вышел из-за технических моментов.