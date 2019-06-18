У звезды телестройки Алессандро Матераццо (Александр Курышко) начались серьезные осложнения
после пластической операции. Лицо экс-участника шоу
Дом-2 распухло и изменилось до неузнаваемости.
У звезды телестройки Алессандро Матераццо (Александр Курышко) начались серьезные осложнения
после пластической операции. Лицо экс-участника шоу
"Дом-2" распухло и изменилось до неузнаваемости.
В конце мая 38-летний Матераццо решился на пластику лица. Свое решение лечь под нож пластического хирурга Матераццо объяснил
тем, что готов на все ради успеха, которого он планирует достичь в США.
Экс-участник шоу "Дом-2"
рассказал, что результаты операции можно будет оценить только в октябре. Однако
18 июня стало известно, что Алессандро Матераццо столкнулся с рядом трудностей.
У него начались серьезные осложнения.
Лицо Матераццо распухло и
изменилось до неузнаваемости. Причиной этому послужило то, что звезда шоу "Дом-2"
попал в ДТП. "Реабилитационный период
проходит тяжело. Дело в том, что через несколько дней после операции
я попал в серьезную аварию. Получил травмы, и в результате
это повлияло на мое восстановление после пластики", – цитирует Матераццо Dom2Life.ru.
Сейчас Матераццо придется проходить ряд дополнительных процедур и лечение.
Напомним,
что Александр Курышко пришел на в 2007 году. Сначала
Алессандро пытался добиться расположения Ольги Николаевой-Солнце, но та не ответила ему взаимностью, и парень переключился на Ольгу Бузову. Вскоре выяснилось, что Алессандро многое привирает, рассказывая о себе.
Оказалось, его настоящее имя Александр Курышко и за периметром у
него есть девушка.