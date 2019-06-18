У звезды телестройки Алессандро Матераццо (Александр Курышко) начались серьезные осложнения после пластической операции. Лицо экс-участника шоу Дом-2 распухло и изменилось до неузнаваемости.

У звезды телестройки Алессандро Матераццо (Александр Курышко) начались серьезные осложненияпосле пластической операции. Лицо экс-участника шоу"Дом-2" распухло и изменилось до неузнаваемости.В конце мая 38-летний Матераццо решился на пластику лица. Свое решение лечь под нож пластического хирурга Матераццо объяснилтем, что готов на все ради успеха, которого он планирует достичь в США.Экс-участник шоу "Дом-2"рассказал, что результаты операции можно будет оценить только в октябре. Однако18 июня стало известно, что Алессандро Матераццо столкнулся с рядом трудностей.У него начались серьезные осложнения.Лицо Матераццо распухло иизменилось до неузнаваемости. Причиной этому послужило то, что звезда шоу "Дом-2"попал в ДТП. "Реабилитационный периодпроходит тяжело. Дело в том, что через несколько дней после операциия попал в серьезную аварию. Получил травмы, и в результатеэто повлияло на мое восстановление после пластики", – цитирует Матераццо Dom2Life.ru.Сейчас Матераццо придется проходить ряд дополнительных процедур и лечение.Напомним,что Александр Курышко пришел на в 2007 году. СначалаАлессандро пытался добиться расположения Ольги Николаевой-Солнце, но та не ответила ему взаимностью, и парень переключился на Ольгу Бузову. Вскоре выяснилось, что Алессандро многое привирает, рассказывая о себе.Оказалось, его настоящее имя Александр Курышко и за периметром унего есть девушка.