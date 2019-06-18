Злоумышленники при помощи специального устройства считали код сигнализации и открыли автомобиль, после чего совершили кражу...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Южное Бутово задержали троих мужчин, подозреваемых в краже денежных средств из автомобиля.В ОМВД России по Тверскому району с заявлением обратился 27-летний москвич. Мужчина сообщил, что из припаркованного на Лесной улице автомобиля «Мерседес» неизвестные похитили денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 850 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Вешняковской улице задержали подозреваемых – троих приезжих мужчин в возрасте от 33 до 41 года, двое из которых ранее судимы. Установлено, что злоумышленники при помощи специального устройства считали код сигнализации и открыли автомобиль, после чего совершили кражу. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56