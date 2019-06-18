Местные жители обсуждают прибытие в Кемерово военно-трансопртного самолета ВВС Германии Airbus A400M-100. Борт НАТО приземлился в местном аэропорту еще 13 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Местные жители обсуждают прибытие в Кемерово военно-трансопртного самолета ВВС Германии Airbus A400M-100. Борт НАТО приземлился в местном аэропорту еще 13 июня, однако известно об этом стало только сейчас.Приземление немецкого военного самолета в кемеровском аэропорту стало неожиданностью не только для местных жителей. Согласно первоначальному плану летевший в Европу из Ази Airbus A400M-100 должен был уйти на дозаправку в Новосибирске. Однако непогода внесла свои корректировки в решение экипажа.Выяснилось, что над аэропортом Толмачева гроза. Тогда военный самолет НАТО ушел на запасной аэродром а Кемерово, передает портал "Сибдепо". Там он пробыл порядка двух часов, после чего вернулся на маршрут.Инцидент произошел 13 июня и мог бы остаться незамеченным, если бы очевидцы не запечатлели серый военный самолет с надписью "Люфтваффе" на борту на фото. Зрелище для российских воздушных портов действительно оказалось необычным.В Сети уже начали шутить о внезапном приземлении военного самолета НАТО в Кемерово. Кто-то намекает на то, что так не долго и проспать начало военного конфликта. Другие же, наоборот, считают, что этот случай ясно демонстрирует надуманность противоречий между Россией и Североатлантическим альянсом, по крайней мере его европейской частью.