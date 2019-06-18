По версии органов предварительного следствия, злоумышленники требовали у предпринимателя передать им часть прибыли, но получили отказ...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в разбойном нападении на 33-летнего индивидуального предпринимателя.По версии органов предварительного следствия, злоумышленники требовали у предпринимателя передать им часть прибыли, но получили отказ. Через несколько дней подозреваемые, следуя на легковом автомобиле, совершили намеренное столкновение с транспортным средством потерпевшего при выезде с территории одного из продовольственных рынков столицы. Впоследствии они избили мужчину и нанесли ему множественные ножевые ранения в область головы и тела, после чего, похитив сумку с денежными средствами, скрылись с места происшествия.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте от 28 до 53 лет. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.При задержании у фигурантов изъята автомашина, участвовавшая в дорожно-транспортном происшествии.В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшего для определения тяжести причиненного вреда здоровью.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк