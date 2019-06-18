В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора

В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации:Главу 6 (КоАП) дополнить статьёй 6.35 следующего содержания: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физических лиц будут штрафовать на 2—3 тыс. руб., а юридических — на 250—350 тыс. руб.Максимальная сумма штрафа для юридических лиц за нарушения в отношении отходов животноводства составит 1 млн рублей.