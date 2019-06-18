На тушении пожара повышенного ранга, вспыхнувшего в ночь на вторник в Ростове-на-Дону, задействованы более 80 пожарных и 20 единиц техники.

На тушении пожара повышенного ранга, вспыхнувшего в ночь на вторник в Ростове-на-Дону, задействованы более 80 пожарных и 20 единиц техники.По данным регионального МЧС, не исключено распространение огня на соседние здания. Пожару присвоена третья категории сложности. По предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.РИА Новости уточняет, что горит металлический ангар. К настоящему времени огонь локализован на 540 квадратных метрах.