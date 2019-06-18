Местная жительница в своей квартире зарегистрировала приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания...

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОпВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки информации полицейские установили, что местная жительница в своей квартире в 6 микрорайоне Зеленограда зарегистрировала приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания и заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31