Полицейскими собрана доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к 15 эпизодам преступной деятельности.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Полицейскими установлено, что в апреле и мае текущего года фигурант через незапертые двери проникал в дачные дома, откуда похищал женские сумки. Хозяева в момент совершения краж находились на прилегающей территории и обнаруживали пропажу имущества после того, как злоумышленник скрывался.Подозреваемый был задержан оперативниками в конце мая и дал признательные показания, пояснив, что оставлял себе деньги и банковские карты, а прочее имущество и документы выбрасывал.В настоящее время правоохранителями уже собрана доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к 15 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 50 000 рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.