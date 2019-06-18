У 4-х из 6-и судебных участков мировых судей Ленинского района теперь новый адрес

У 4-х из 6-и судебных участков мировых судей Ленинского района теперь новый адресВо Владимире открыли первый в городе Дом мировой юстиции. В торжественном мероприятии участвовали глава региона Владимир Сипягин, и.о. председателя ЗакСобрания Роман Кавинов, председатель областного суда Александр Малышкин, председатель Совета судей Владимирской области Ольга Черненко, директор департамента административных органов и общественной безопасности обладминистрации Вадим Горожанинов.У 4-х из 6-и судебных участков мировых судей Ленинского района теперь новый адрес: улица Диктора Левитана, дом 27А. В феврале этого года Владимир Сипягин пообещал решить вопрос с помещениями для мировых судей. Теперь для них открыли новый Дом мировой юстиции.«Выбор новых помещений для мировых судей продиктован, прежде всего, интересами жителей – соображениями доступности и удобства. Благодаря чёткой и слаженной работе обладминистрации и сотрудников судебной системы вопрос решили за 4 месяца», – сообщил Владимир Сипягин.Глава региона вручил символический ключ от первого в регионе Дома мировой юстиции председателю Владимирского областного суда Александру Малышкину.Владимир Сипягин подчеркнул, что люди идут к мировым судьям за защитой своих прав, поэтому очень важно, чтобы они чувствовали уважение государства к их правам, в том числе и в части создания комфортных условий. Аналогичные Дома мировой юстиции откроют и в других районах области.В апреле этого года на обеспечение деятельности мировых судей дополнительно выделили 49 миллионов рублей. В основном эти деньги направили на проведение ремонтных работ на судебных участках.В мае судебный участок №1 Суздаля и Суздальского района переехал в новое отремонтированное помещение, для осуществления правосудия там создали все необходимые условия. В июле судебные участки Судогды и Судогодского района также переведут в новое отремонтированное здание, где создали комфортные условия и для мировых судей, и для посетителей. Во втором полугодии планируют решить вопрос о покупке здания в центре Вязников для размещения судебных участков Вязниковского района.Департамент административных органов и общественной безопасности ведёт переговоры с отделением Банка России по Владимирской области о передаче в безвозмездное пользование здания в Собинке для размещения в нём судебных участков мировых судей Собинского района. Решение вопроса ожидают к концу 2019 года.