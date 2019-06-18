Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным приняли участие в семинаре по развитию цифровой экономики в Школе 21 Сбербанка. По словам председателя нижней палаты, разговор был крайне полезным для парламентариев, которым предстоит принимать законы в этой сфере.

Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным приняли участие в семинаре по развитию цифровой экономики в "Школе 21" Сбербанка. По словам председателя нижней палаты, разговор был крайне полезным для парламентариев, которым предстоит принимать законы в этой сфере.Пакет нормативно-правовых актов по цифровой экономике включает 20 законопроектов, уточнил спикер Госдумы. Он напомнил, что пока принят только один закон – о цифровых правах. Его авторами были депутаты нижней палаты.По словам Володина, для парламентариев важно за короткое время получить максимум знаний, которые помогут понять, как развивается цифровая экономика."При рассмотрении законопроектов о цифровой экономике мы будем опираться на полученные знания для того, чтобы более квалифицировано подходить к их рассмотрению, говорить на одном языке", – сказал спикер Госдумы.Володин пригласил представителей "Школы 21" Сбербанка на большие парламентские слушания, посвященные цифровой экономике. Они пройдут на Охотном Ряду 8 июля.В рамках семинара "Новые технологии для экономики будущего" обсуждалось развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Участники мероприятия также затронули вопросы подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения.Законодательство в этой сфере в России формируется фактически с нуля, отметил ранее Вячеслав Володин. Он призвал депутатов повышать уровень знаний по цифровой экономике и знакомиться с передовыми достижениями.