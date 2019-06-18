Накануне стало известно, что продюсер группы На-на
отправится на реабилитацию в Казахстан. Сын Бари Алибасова объяснил выбор
именно этой страны.
Накануне стало известно, что продюсер группы "На-на"
отправится на реабилитацию в Казахстан. Сын Бари Алибасова объяснил выбор
именно этой страны.
Наследник основателя группы "На-на" пообщался с журналистами.
Бари Алибасов-младший объяснил, почему его отец летит в Азию, а не в Европу,
как сообщалось ранее.
"Там очень высокопоставленные люди помогли все организовать,
оплатить лечение и даже специалистов из Европы они готовы пригласить за свой
счет специально для лечения отца", – объяснил свое решение отпрыск
знаменитости.
По словам Бари Алибасова-младшего, земляки очень уважительно
относятся к основателю "На-на". Однако подчеркнул, что, если бы какая-то другая
страна выразила желание вложить несколько десятков миллионов рублей в лечение
шоумена, они согласились бы и на это предложение.
Бари-младший также прокомментировал самочувствие знаменитого
родственника. Он отметил, что ожоги в пищеводе, дыхательных путях и желудке
продюсера затянулись, в физическом плане шоумен стабилен. Между тем
психологическое состояние Бари Алибасова оставляет желать лучшего. Шоумен, как
оказалось, впал в детство.
"У папы осталась лишь психологическая травма. Он плохо
разговаривает, не ориентируется во времени и действительно ведет себя
неадекватно – он похож на озорного семилетнего ребенка, которого постоянно
бросает во временной шкале", – говорит -младший.
Сын продюсера группы "На-на" отметил также, что шоумен в
Казахстан пока не улетел. Знаменитость отказалась садится в самолет, который
уже ждал его на взлетной полосе. Алибасов не хотел расставаться с женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
"Но его сегодня встречала Лидия Николаевна, и он сказал: "Я
никуда не полечу, я хочу остаться с Лидией Николаевной". Ему кажется, что мы
его зовем на гастроли", – рассказал -младший изданию .