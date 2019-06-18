Накануне стало известно, что продюсер группы На-на отправится на реабилитацию в Казахстан. Сын Бари Алибасова объяснил выбор именно этой страны.

Накануне стало известно, что продюсер группы "На-на"отправится на реабилитацию в Казахстан. Сын Бари Алибасова объяснил выборименно этой страны.Наследник основателя группы "На-на" пообщался с журналистами.Бари Алибасов-младший объяснил, почему его отец летит в Азию, а не в Европу,как сообщалось ранее."Там очень высокопоставленные люди помогли все организовать,оплатить лечение и даже специалистов из Европы они готовы пригласить за свойсчет специально для лечения отца", – объяснил свое решение отпрыскзнаменитости.По словам Бари Алибасова-младшего, земляки очень уважительноотносятся к основателю "На-на". Однако подчеркнул, что, если бы какая-то другаястрана выразила желание вложить несколько десятков миллионов рублей в лечениешоумена, они согласились бы и на это предложение.Бари-младший также прокомментировал самочувствие знаменитогородственника. Он отметил, что ожоги в пищеводе, дыхательных путях и желудкепродюсера затянулись, в физическом плане шоумен стабилен. Между темпсихологическое состояние Бари Алибасова оставляет желать лучшего. Шоумен, какоказалось, впал в детство."У папы осталась лишь психологическая травма. Он плохоразговаривает, не ориентируется во времени и действительно ведет себянеадекватно – он похож на озорного семилетнего ребенка, которого постояннобросает во временной шкале", – говорит -младший.Сын продюсера группы "На-на" отметил также, что шоумен вКазахстан пока не улетел. Знаменитость отказалась садится в самолет, которыйуже ждал его на взлетной полосе. Алибасов не хотел расставаться с женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной."Но его сегодня встречала Лидия Николаевна, и он сказал: "Яникуда не полечу, я хочу остаться с Лидией Николаевной". Ему кажется, что мыего зовем на гастроли", – рассказал -младший изданию .