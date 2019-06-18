Владимир Фриске жалуется на здоровье. Отца умершей певицы беспокоит сердце.

Владимир Фриске жалуется на здоровье. Отца умершей певицыбеспокоит сердце.Поговаривают, что за последние несколько месяцев отец ЖанныФриске несколько раз был госпитализирован. Владимира донимают страшные приступы. Медики каждый раз спасают измученного мужчину от жуткой боли в груди, однако причины недомогания определить не могут.Недавно родитель знаменитости получил направление на проведениеособой диагностики – стресс-ЭКГ. Владимир Фриске надеется, что тест поможетврачам определить источник проблем, так другие методы исследования никаких отклоненийне выявили, – это его последняя надежда на спасение."Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет двадцать, новсе активизировалось после того, как Жанны не стало. Нервы и постоянный стрессдали о себе знать", – рассуждает Владимир.Отец не скрывает, что вынуждает ежедневнопринимать лекарства. "Утром двадцать штук и вечером пятнадцать. Жена моя тожестала сдавать. Выдержать такое испытание очень непросто!" – говорит пожилоймужчина.Родитель отметил, что недавние съемки впрограмме шоумена Андрея Малахова благотворно повлияли на его самочувствие.Передача получилась очень доброй и душевной, в студии Владимир почувствовал "хорошуюауру". После эфира Владимир Фриске наконец выспался – мучавшая его бессонницаотступила. Об этом сообщает .