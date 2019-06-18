Петр Порошенко выставил в Instagram новое фото. критики нашли удачный повод, чтобы высказать свое презрение.

Петр Порошенко выставил в Instagram новое фото. критики нашли удачный повод, чтобы высказать свое презрение.На снимке бывший украинский президент стоит в компании своей супруги. Они обнимаются на крыше неизвестного здания. "С тобой готов покорять любые высоты" , – подписал кадр экс-глава Украины.Подписчики тут же слетелись, как коршуны. Они начали унижать и оскорблять Петра. "Твое лицо, когда поел всех детей Донбасса", "Каждый раз думаю, что это последняя фотка перед тем, как его посадят!", Фальшь!", "Выброситься хотите? Прекрасно! ","Твое время вышло, уйди с дороги и не мешай президенту Украины строить новую страну без воров и мародеров!", – не успокаивались свирепые ненавистники."Бони и Клайд по-украински – совместный распил бюджетных денег", – язвительно отметил пользователь сети.Нашлись среди этого негатива и те, кто поддержал Порошенко и его супругу. "Приятно смотреть на такие отношения", "Выглядите романтично, счастья вам!", "С таким тылом можно на любую войну! Марине респект!", – оставляли искренние комментарии поклонники.Напомним, Петр Порошенко, будучи президентом, нарушил основной закон страны. Как писали ранее , ему выдвинули официальное обвинение только после того, как онпокинул пост главы государства.