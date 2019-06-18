18.06.2019

2019-06-18 12:35:13

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (21(9670) от 18 июня 2019 года).

НАДЁЖНЫЕ РУКИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ

Геройству, как и любви, все возрасты покорны! В точности этого выражения легко было убедиться на прошлой неделе — в столицу России прибыла группа юных жителей нашей страны, совершивших подвиги, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Читайте на странице 2.



АЛЬМА-МАТЕР РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Первый месяц лета для Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя — месяц знаковый. Именно в июне 2002 года была создана главная кузница полицейских кадров. Насколько оправдано было это решение? Продолжение на странице 2.



ЗНОЙ РЕКОРДАМ НЕ ПОМЕХА!

Полюбившийся москвичам спортивный праздник столичной полиции в Олимпийском комплексе «Лужники» провели летом, 8 июня. И не прогадали. Столбик термометра — за 30 градусов! И, справедливо сказать, так же кипели спортивные страсти. Читайте на страницах 3-4.



НА СТАРТЕ ОТЦЫ И ДЕТИ

Тополиный пух, жара, июнь и заполненные под завязку зрительские трибуны. Уйма народа. Традиционный спортивный праздник столичной полиции в Лужниках давно уже превратился в семейный: на трибунах мамы с детьми, родственники и знакомые участников соревнований. Читайте на странице 5.



ГЛАВНОЕ — УПОРСТВО И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ

По итогам минувшего года лучшим сотрудником дорожно-патрульной службы ГИБДД был признан инспектор 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Максим ДОБРЫНИН. Читайте на странице 6.



ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Недавно в столичном правоохранительном гарнизоне назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». О том, как распределились места, «Петровка, 38» уже писала. (№ 18 за 2019 г.). Церемония награждения детей прошла в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 6.



ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

В День медицинского работника сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Все вы причастны к общему благородному делу, а потому заслуживаете самых добрых слов. Читайте на странице 7.



СТАТЬ НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙ

Медицина — это не просто профессия, это способность отдавать себя людям. Ведомственная медицина МВД России — неотъемлемая часть большой медицины страны, причём очень серьёзная. В 1981 году в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных датах» медики обрели свой профессиональный праздник. Подробности читайте на странице 7.



ЭСТАФЕТУ ПРИМЕТ БЛЕК БОСС ТРЕЙ

Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД по ВАО старший прапорщик полиции Игорь КРУПЕНКОВ в прошлом году стал победителем конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников кинологических подразделений столичной полиции. Читайте на странице 8.



НАСТРОИЛИ НА ЛЕТО!

Воспитанники столичного Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алтуфьево» побывали в гостях у сотрудников транспортной полиции. Подростков стражи порядка встретили на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Читайте на странице 8.



О ПОДВИГЕ — НЕ ЗАБЫТЬ!

Москву посетила делегация Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Уральцы прибыли в столицу на теплоходе «Александр Фадеев» в рамках социального проекта «Вечная слава городов-героев». Продолжение на странице 9.



МОСКВА. 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…

78 лет назад, 22 июня 1941 года, войска фашистской Германии вероломно, в нарушение Договора о ненападении, вторглись в СССР. Началась Великая Отечественная война, которая шла долгих и неимоверно трудных 1418 дней. В России и некоторых странах бывшего Советского Союза 22 июня — День памяти и скорби. Читайте на странице 11.



«Я УЧАСТВОВАЛ В НЕСКОЛЬКИХ ПАРАДАХ...»

В УВД по САО гордятся, что в рядах их предшественников-милиционеров служил на севере столицы гвардеец-артиллерист Лев Дмитриевич МАКУРИН. Участник Курской битвы и других сражений во время Великой Отечественной, он вместе со своими боевыми товарищами также воевал с милитаристской Японией. Продолжение на странице 12.



БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

О работе поисковых отрядов «Петровка, 38» писала не так давно (№ 15 за 2019 год), и всё равно мы возвращаемся к этой теме, поскольку она неисчерпаема. Пока есть люди, которые свято хранят память о погибших в Великой Отечественной войне, пока ищут без вести пропавших, возвращая им имена, до тех пор мы будем рассказывать о них. Подробности читайте на странице 13.



НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ ВАНЬКИ-КАИНА

Первым русским и московским сыщиком-перевёртышем называют московского разбойника — Ваньку-Каина. Почему перевёртышем? Потому что одновременно был и разбойником, и сыщиком, одновременно служил и первым, и вторым. Читайте на странице 14.



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ВЕКУ МУСИНЫХ-ПУШКИНЫХ

На Арбате, в приходе Бориса и Глеба, в петровские ещё времена стояли богатые каменные палаты ближнего боярина царя Алексея Михайловича Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Сенатор Пушкин, граф, участник Северной войны, был при Петре I главным начальником Монастырского приказа, управлял петербургской типографией и руководил Монетным двором. Продолжение на странице 14.



УНИКАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК

Его имя — Николай Иванович Кузнецов. Советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший в годы войны 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Читайте на странице 15.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.