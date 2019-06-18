Жизнь Николая Цискаридзе кипит. Ученики возглавляемой ими Академии русского балета имени Вагановой выступают в Кремлевском дворце. А на самом знаменитом фарфоровом заводе стране по модели танцовщика лепят изящную скульптуру. Подробности выяснил корреспондент Дни.ру.

Жизнь Николая Цискаридзе кипит. Ученики возглавляемой ими Академии русского балета имени Вагановой выступают в Кремлевском дворце. А на самом знаменитом фарфоровом заводе стране по модели танцовщика лепят изящную скульптуру. Подробности выяснил корреспондент "Дни.ру".Традиция делать статуэтки в виде легендарных артистов балетов зародилась еще в 50-е годы прошлого столетия, когда на полках магазинов появилось миниатюрное изваяние Тамары Карсавиной в роли Зобеиды из балета "Шехерезада". Потом делались фигурки Галины Улановой, Майи Плисейкой, Рудольфа Нуреева.Сегодня эти вещицы высоко ценятся у коллекционеров. Их стоимость может достигать трех тысяч долларов. А к трехлетию работы Николая Цискаридзе на посту ректора петербургской Академии русского балета имени Вагановой появилась и его фарфоровое изображение.Танцор запечатлен в образе Зигфрида из "Лебединого озера" Петра Чайковского. "В этот балет я был влюблен страстно, хотя танцевал принца очень мало, – признался Цискаридзе корреспонденту "Дни.Ру". – Работа над статуэткой шла девять месяцев. Скульптор Анатолий Данилов, конечно, несколько приукрасил меня. Хотя о размере щиколотки мы долго спорили. Он сделал ее сильной, а я просил поуже. Автор уверял меня, что у мужчин таких узких щиколоток не бывает. в природе А я убеждал его в обратно, поскольку отличаюсь от всех остальных людей и у меня именно такая щиколотка".Рассказал и о сложностях, которые возникают у него при попытке поехать с учениками на гастроли. "Вывести столько народа, да еще и несовершеннолетних детей – огромное дело, – вздыхает танцор. – К тому же тут же оживляются художники, композитора, хореографы, их наследники, и просят большие деньги за использование костюмов, музыки, декораций. Мол, а мы? А нам? Вот тут и крутись. А мне же еще важно, чтобы дети не падали лицом об пол, иначе нет смысла в нашем учебном заведении!"