Ведущая шоу Давай поженимся! на Первом канале поддержала коллегу. Лариса Гузеева на своей странице в Instagram грудью встала на защиту астролога Василисы Володиной.

Ведущая шоу"Давай поженимся!" на Первом канале поддержала коллегу. Лариса Гузеева на своейстранице в Instagram грудью встала на защиту астролога ВасилисыВолодиной.Лариса Гузеева вочередной раз удивила своих поклонников. Она поддержала свою коллегу по шоу Василису Володину,хотя еще в прошлом году пренебрежительно отзывалась об астрологе, называя ее "случайным человеком".Лариса Гузееваопубликовала пост в соцсети о том, что не понимает людей, которые обращаются кбабкам и ворожеям. "И как не боятся?" – недоумевает ведущая. Некоторые фолловерыпосоветовали звезде спросить об этом у Василисы, прозрачно намекая на то, что тазанимается шарлатанством."Васелиса отнауки!" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – цитируетответ Ларисы Гузеевой Пользователи соцсети тут же заметили ошибку вкомментарии и принялись травить телеведущую. получила несколькодесятков упреков. Позже актриса удалила свой комментарий.Напомним,некоторое время назад активной травлей телезвезды занялся шоумен и комик ГарикХарламов. Уже несколько месяцев он публикует в личномInstagram ролики, высмеивающие программу "Давай поженимся!" и ее героев.Пользователи соцсети относятся к этим творениямшоумена неоднозначно. Некоторые не понимают, за что он так издевается над . Есть и те, кто считает, что Гарик неравнодушен к актрисе.