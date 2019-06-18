Ведущая шоу
Давай поженимся! на Первом канале поддержала коллегу. Лариса Гузеева на своей
странице в Instagram грудью встала на защиту астролога Василисы
Володиной.
Ведущая шоу
"Давай поженимся!" на Первом канале поддержала коллегу. Лариса Гузеева на своей
странице в Instagram грудью встала на защиту астролога Василисы
Володиной.
Лариса Гузеева в
очередной раз удивила своих поклонников. Она поддержала свою коллегу по шоу Василису Володину,
хотя еще в прошлом году пренебрежительно отзывалась об астрологе, называя ее "случайным человеком".
Лариса Гузеева
опубликовала пост в соцсети о том, что не понимает людей, которые обращаются к
бабкам и ворожеям. "И как не боятся?" – недоумевает ведущая. Некоторые фолловеры
посоветовали звезде спросить об этом у Василисы, прозрачно намекая на то, что та
занимается шарлатанством.
"Васелиса от
науки!" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – цитирует
ответ Ларисы Гузеевой Пользователи соцсети тут же заметили ошибку в
комментарии и принялись травить телеведущую. получила несколько
десятков упреков. Позже актриса удалила свой комментарий.
Напомним,
некоторое время назад активной травлей телезвезды занялся шоумен и комик Гарик
Харламов. Уже несколько месяцев он публикует в личном
Instagram ролики, высмеивающие программу "Давай поженимся!" и ее героев.
Пользователи соцсети относятся к этим творениям
шоумена неоднозначно. Некоторые не понимают, за что он так издевается над . Есть и те, кто считает, что Гарик неравнодушен к актрисе.