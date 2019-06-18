Ольга Бузова выложила в своем Instagram новый пост. Поклонники моментально закидали певицу гневными комментариями.

Ольга Бузова выложила в своем Instagram новый пост. Поклонники моментально закидали певицу гневными комментариями.На видео теледива, изображая сексуальность, танцует возле здания и игриво смотрит в камеру. На ней черное платье миди с рукавами-воланами и остроносые туфли на шпильке.Подписчики снова нашли, к чему придраться. Многие обратили внимание на то, что у Ольги якобы грязные волосы."Она, похоже бухая, поэтому волосы забыла помыть", "М-да… волосы мыть самой, не царское дело!", "Сама в шоке, всегда она такая ухоженная и такая картина – грязные волосы", "Пакли натуральные!", "Сама даже причесаться не может без стилистов", – продолжали обливать грязью критики."Оля, нет в тебе сексуальности и не пыжься", – иронично отметил активный пользователь сети.Как сообщает, Некоторые встали на защиту Бузовой. "Что же некоторые такие злые, как видите красивую и счастливую девушку, так сразу тысяча мерзких комментариев. Как вы живёте в таком негативе?", – недоумевает подписчица.Напомним, недавно светская львица призналась. что хотела изменить свою внешность после развода с Дмитрием Тарасовым. Однако, как писали ранее , здравый смысл в конце концов взял над ней верх.