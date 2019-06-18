Отравление бытовыми химикатами и госпитализация привлекли внимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока основатель группы На-На лежал в искусственной коме, пресса, готовясь к худшему, обнародовала детали его завещания.

Отравление бытовыми химикатами и госпитализация привлекливнимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока основатель группы "На-На"лежал в искусственной коме, пресса, готовясь к худшему, обнародовала детали его завещания.Оказалось, что лысый кот по кличке Чуча, которого шоумен вбуквальном смысле боготворит, в случае чего должен достаться ассистенту СергеюМоцарю. Многие задались вопросом, кто же этот загадочный помощник.За рубежом Сергея знают как человека, который когда-торуководил целым отделом в государственной корпорации "Уголь Украины".Поговаривают, что карьерных высот он добился, ублажая гендиректора компании. В 2014 году отношения у мужчин разладились,и Моцарь отправился покорять Москву.В российской столице общие знакомые свели его сБари Алибасовым. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба.Примечательно, что предприимчивый Моцарь пробовал силыне только в шоу-бизнесе. Сергей пытался найти свою нишу и в кино. В 2016 году подпсевдонимом Alex Kof он снялся в американском гей-порно Barebackula, где сыгралдемона.Судя по всему, актерская карьера не задалась. По крайней мере, одругих киноработах Моцаря пока не известно, сообщает .Слухи о нетрадиционной ориентации помощника поставили под удар самого . Даже брак продюсера с актрисой Лидией-Федосеевой Шукшиной теперь многим кажется фикцией, особенно если учесть то, как происходиларегистрация отношений.Их свадьба состоялась в один день с бракосочетаниемСергея Моцаря и некой бизнесвумен. Шоумен и его помощник вместе появились в ЗАГСе, захватив с собой милых дам.К слову, если допустить, что слухи о тесных взаимоотношенияхи его помощника правдивы, получается, что продюсер завещалтому только кота. Из своего огромного состояния основатель группы "На-На" не выделилдаже пары миллионов для человека, который был близок ему много лет.