Отравление бытовыми химикатами и госпитализация привлекли
внимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока основатель группы На-На
лежал в искусственной коме, пресса, готовясь к худшему, обнародовала детали его завещания.
Отравление бытовыми химикатами и госпитализация привлекли
внимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока основатель группы "На-На"
лежал в искусственной коме, пресса, готовясь к худшему, обнародовала детали его завещания.
Оказалось, что лысый кот по кличке Чуча, которого шоумен в
буквальном смысле боготворит, в случае чего должен достаться ассистенту Сергею
Моцарю. Многие задались вопросом, кто же этот загадочный помощник.
За рубежом Сергея знают как человека, который когда-то
руководил целым отделом в государственной корпорации "Уголь Украины".
Поговаривают, что карьерных высот он добился, ублажая гендиректора компании. В 2014 году отношения у мужчин разладились,
и Моцарь отправился покорять Москву.
В российской столице общие знакомые свели его с
Бари Алибасовым. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба.
Примечательно, что предприимчивый Моцарь пробовал силы
не только в шоу-бизнесе. Сергей пытался найти свою нишу и в кино. В 2016 году под
псевдонимом Alex Kof он снялся в американском гей-порно Barebackula, где сыграл
демона.
Судя по всему, актерская карьера не задалась. По крайней мере, о
других киноработах Моцаря пока не известно, сообщает .
Слухи о нетрадиционной ориентации помощника поставили под удар самого . Даже брак продюсера с актрисой Лидией-Федосеевой Шукшиной теперь многим кажется фикцией, особенно если учесть то, как происходила
регистрация отношений.
Их свадьба состоялась в один день с бракосочетанием
Сергея Моцаря и некой бизнесвумен. Шоумен и его помощник вместе появились в ЗАГСе, захватив с собой милых дам.
К слову, если допустить, что слухи о тесных взаимоотношениях
и его помощника правдивы, получается, что продюсер завещал
тому только кота. Из своего огромного состояния основатель группы "На-На" не выделил
даже пары миллионов для человека, который был близок ему много лет.