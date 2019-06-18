Отравление бытовыми химикатами и последующая госпитализация привлекли внимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока отец основатель группы На-на лежал в искусственной коме пресса, готовясь к худшему, судя по всему, обнародовала детали его завещания.

Отравление бытовыми химикатами и последующая госпитализация привлекливнимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока отец основатель группы "На-на"лежал в искусственной коме пресса, готовясь к худшему, судя по всему,обнародовала детали его завещания.Оказалось, что лысый кот по кличке Чуча, которого шоумен вбуквальном смысле боготворит, в случае чего должен достаться ассистенту СергеюМоцарю. Многие тут же задались вопросом, кто же такой этот загадочный помощник.Между тем за рубежом Сергея знают как человека, который когда-торуководил целым отделом в государственной корпорации "Уголь Украины".Поговаривают, что карьерных высот Моцарь добился, ублажая генеральногодиректора компании мужского пола. В 2014 году отношения между любовниками разладились,и перспективный мужчина отправился покорять Москву.В российской столице общие знакомые свели Сергея Моцаря сБари Алибасовым. С тех пор между мужчинами завязалась крепкая дружба.Примечательно, что предприимчивый Моцарь пробовал свои силыне только в шоу-бизнесе. Сергей пытался найти свою нишу в кино. В 2016 году подпсевдонимом Alex Kof он снялся в американском гей-порно Barebackula, где сыгралдемона. Судя по всему, его актерская карьера не задалась, по крайней мере одругих его киноработах пока неизвестно. Об этом сообщает .Слухи о нетрадиционной ориентации помощника поставили под ударсамого . Даже брак продюсера с актрисой Лидией-Федосеевой Шукшинойтеперь многим кажется фикцией, особенно если учесть то, как именно происходиларегистрация этих отношений. Их свадьба состоялась в один день с бракосочетаниемСергея Моцаря и некой бизнесвумен. Шоумен и его помощник вместе появились в ЗАГСе захватив с собой милых дам.К слову, если допустить, что слухи о тесных взаимоотношенияхи его помощника правдивы, то получается, что продюсер завещалтому только кота. Из своего огромного состояния основатель группы "На-на" не выделилдаже пары миллионов для человека, который был близок ему много лет.