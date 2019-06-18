Отравление бытовыми химикатами и последующая госпитализация привлекли
внимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока отец основатель группы На-на
лежал в искусственной коме пресса, готовясь к худшему, судя по всему,
обнародовала детали его завещания.
Отравление бытовыми химикатами и последующая госпитализация привлекли
внимание общественности к персоне Бари Алибасова. Пока отец основатель группы "На-на"
лежал в искусственной коме пресса, готовясь к худшему, судя по всему,
обнародовала детали его завещания.
Оказалось, что лысый кот по кличке Чуча, которого шоумен в
буквальном смысле боготворит, в случае чего должен достаться ассистенту Сергею
Моцарю. Многие тут же задались вопросом, кто же такой этот загадочный помощник.
Между тем за рубежом Сергея знают как человека, который когда-то
руководил целым отделом в государственной корпорации "Уголь Украины".
Поговаривают, что карьерных высот Моцарь добился, ублажая генерального
директора компании мужского пола. В 2014 году отношения между любовниками разладились,
и перспективный мужчина отправился покорять Москву.
В российской столице общие знакомые свели Сергея Моцаря с
Бари Алибасовым. С тех пор между мужчинами завязалась крепкая дружба.
Примечательно, что предприимчивый Моцарь пробовал свои силы
не только в шоу-бизнесе. Сергей пытался найти свою нишу в кино. В 2016 году под
псевдонимом Alex Kof он снялся в американском гей-порно Barebackula, где сыграл
демона. Судя по всему, его актерская карьера не задалась, по крайней мере о
других его киноработах пока неизвестно. Об этом сообщает .
Слухи о нетрадиционной ориентации помощника поставили под удар
самого . Даже брак продюсера с актрисой Лидией-Федосеевой Шукшиной
теперь многим кажется фикцией, особенно если учесть то, как именно происходила
регистрация этих отношений. Их свадьба состоялась в один день с бракосочетанием
Сергея Моцаря и некой бизнесвумен. Шоумен и его помощник вместе появились в ЗАГСе захватив с собой милых дам.
К слову, если допустить, что слухи о тесных взаимоотношениях
и его помощника правдивы, то получается, что продюсер завещал
тому только кота. Из своего огромного состояния основатель группы "На-на" не выделил
даже пары миллионов для человека, который был близок ему много лет.