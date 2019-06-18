После Арсена Авакова очередь встретиться с Макроном дошла и до президента Владимира Зеленского. В числе прочего темой переговоров стал и Донбасс. При этом оба лидера — украинский, и французский, — выступили с обещаниями. Правда, каждый обещал свое.

После Арсена Авакова очередь встретиться с Макроном дошла и до президента Владимира Зеленского. В числе прочего темой переговоров стал и Донбасс. При этом оба лидера — украинский, и французский, — выступили с обещаниями. Правда, каждый обещал свое.Широкие улыбки на лицах, крепкие объятия, будто старые друзья, вместе они прошли вдоль почетного караула и скрылись внутри, переговоры продлились полтора часа.Кортеж украинского президента въехал в Елисейский дворец. Это будет вторая встреча с президентом Макроном. В первый раз они встречались, когда Зеленский еще был кандидатом в президенты. Тогда он добирался сюда на такси, в этот раз его встречали со всеми почестями главы государства.Красная ковровая дорожка, украинские флаги в аэропорту, только ни французские, ни украинские журналисты прилет не снимали. Есть только фото в Twitter, а под ними язвительные комментарии, напоминающие об интервью Зеленского в спортивных шортах в дождливом Брюсселе или неожиданном для президента поведении — купании в фонтанах Мариуполя.Зеленский первым делом едет в крупнейший стартап — комплекс Европы, где тысяча проектов из полусотни стран. Зовет украинских специалистов обратно, обещая им светлое будущее, страну в смартфоне."Я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого новации, диджитал. Наша идея в том, чтобы страну в смартфоне, и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом. И работаем над этой программой", — сообщил президент Украины.Но айти-специалистам за рубежом работается лучше — возвращают его на землю украинские каналы. В инкубаторе скромно поставили лишь два микрофона. И хотя турне европейское, журналистов интересуют проблемы украинские."Что вы ответили на просьбу госпожи Тимошенко распустить Верховную раду, независимо от решения Конституционного суда"? – спросила его корреспондентка."Я ответил, что надо смотреть на решение. Думаю, что оно будет однозначным. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение", — сообщил Зелинский.Французов на пресс-конференции в первую очередь интересует Иран и лишь потом будущее Минских договоренностей. Зеленский выступил за сохранение антироссийских санкций."Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в Минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить" – заявил Зелинский."Президент Зеленский сказал, что его приоритет — восстановить мир, и встать на путь переговоров, мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна обрела мир. Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией" – отметил Эммануэль Макрон.Оба сошлись во мнении, что пришло время для новой встречи в нормандском формате на уровне глав государств. Но насчет возврата России в Парламентскую Ассамблею Европы взгляды разошлись. Зеленский против, Макрон — за."Мы начали процесс консультаций за возвращение России. Пока речь идет о нормализации. Мы хотим избежать полного исключения РФ из ПАСЕ", — подчеркнул президент Франции.А вот у первых леди разногласий не было, даже цвет нарядов они выбрали похожий — светлый.Впереди вторая часть визита — поездка в Берлин, в центре внимания снова ситуация на Донбассе. Похоже, что спустя пять лет после начала войны Европа наконец готова надавить на Киев, чтобы тот выполнил Минские договоренности и ситуация сдвинулась с места.