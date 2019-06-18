Дерево упал на автомобиль на парковке у здания городской администрации

Дерево упал на автомобиль на парковке у здания городской администрацииКовровский городской суд рассмотрел иск автовладельца к управлению городского хозяйства администрации города, сообщает пресс-служба суда.Истцу принадлежит автомобиль Chevrolet Cobalt. В конце мая 2018 года на его машину, припаркованную возле здания администрации, упало дерево. Согласно экспертному заключению, стоимость ремонта составляет более 186 тысяч рублей.Суд удовлетворит исковые требования и взыскал с управления городского хозяйства деньги за ремонт, величину утраты товарной стоимости автомобиля, расходы на экспертизы и оплату пошлины. Всего с управления взыскано более 269 тысяч рублей.