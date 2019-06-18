В минувший понедельник вечером в одном из районов столицы Болгарии молодой человек погиб от удара молнии во время грозы. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось.

В минувший понедельник вечером в одном из районов столицы Болгарии молодой человек погиб от удара молнии во время грозы. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось.От этого же удара молнии погибла собака жертвы разгула стихии. Очевидцам трагического происшествия потребовалась психологическая помощь, передает ТАСС.Лето в Болгарии характеризуется почти ежедневными грозами и проливными дождями, стихия накрывает центральные и западные районы страны. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни опасные погодные явления сохранятся.