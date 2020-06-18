В ходе ссоры незнакомец распылил в лицо потерпевшего неизвестное вещество, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска УВД на ММ задержали 56-летнего мужчину по подозрению в нанесении побоев пассажиру метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене обратился 57-летний житель столицы. Заявитель рассказал, что в вагоне электропоезда Калужско – Рижской линии метро между ним и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. В ходе ссоры незнакомец распылил в лицо потерпевшего неизвестное вещество, после чего скрылся.В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро «Медведково». В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс – служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18