Эмин Агаларов в студии шоу Алена, блин! рассказал о начале музыкальной карьеры. Он с детства мечтал петь, но не мог подвести отца, который прочил ему будущее предпринимателя.

Эмин Агаларов в студии шоу "Алена, блин!" рассказал о начале музыкальной карьеры. Он с детства мечтал петь, но не мог подвести отца, который прочил ему будущее предпринимателя.Артист отметил, что никто не воспринимал всерьез его увлечение музыкой. Семья Агаларова дружила с Магомаевым, и Муслим Магомедович говорил отцу Эмина, что мальчику нужно петь, а не становиться бизнесменом."Я всегда понимал, что отец у меня достаточно требователен, плюс я получил бизнес-образование, всегда работал", – говорит знаменитость. "Осознавал, что заниматься музыкой я обрету право, только когда встану на ноги", – признался артист.Позволить себе сольную карьеру Эмин Агаларов смог только в возрасте 25 лет, дебютный альбом вышел в 2006 году. Первые шаги он начинал как исполнитель англоязычных треков, однако скоро выпустил русский сингл.18 Июн 2020 в 3:49 PDTОн объясняет поворот в творчестве тем, что в России сложно продвигать музыку на неродном для большинства языке. "Когда мы приезжали с концертом в город Уфа, в тысячник, в ДК, мы продавали 200 билетов. Как только появилась одна песня "Я лучше всех живу", сразу мы начали собирать ползала", – рассказал Эмин Агаларов.Певец уверен, работая и гастролируя по нашей стране, сложно быть полноценным артистом с англоязычным репертуаром. Впрочем, он считает, что пока еще не нашел себя как исполнителя русскоязычных композиций. "Если люди приходят на мой концерт, они получают всего понемножку", – улыбается музыкант.