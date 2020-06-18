Целый комплекс экономических и политических проблем приведет к обрушению курса доллара, передает . Согласно прогнозу бывшего главы Morgan Stanley Asia, профессора Йельского университета Стивена ..

Целый комплекс экономических и политических проблем приведет к обрушению курса доллара, передает . Согласно прогнозу бывшего главы Morgan Stanley Asia, профессора Йельского университета Стивена Роуча, резкое падение американской валюты может произойти уже в ближайшие два года.В США, заметил эксперт, может повторится ситуация 1970-х годов, когда экономическая стагнация и рост безработицы в стране наложится на инфляцию. Кроме того, дадут о себе знать последствия эпидемии коронавируса в стране.