Легковушка въехала в автобус. ДТП произошло на Нижней Дуброве в среду утром. По предварительной информации, 51-летний водитель «Ниссан», выезжая с второстепенной дороги на главную, не

Легковушка въехала в автобус. ДТП произошло на Нижней Дуброве в среду утром. По предварительной информации, 51-летний водитель «Ниссан», выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустил автобус 24 маршрута. На момент столкновения в общественном транспорте пассажиров не было. А вот, в иномарке в момент ДТП, находились трое. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области: В результате