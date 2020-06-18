Загорелась после столкновения. В Вязниках два человека пострадали в результате ДТП с пожаром. Инцидент произошел на трассе М-7. Как сообщает пресс-служба УМВД, столкновение произошло на 297 км

Загорелась после столкновения. В Вязниках два человека пострадали в результате ДТП с пожаром. Инцидент произошел на трассе М-7. Как сообщает пресс-служба УМВД, столкновение произошло на 297 км федеральной автодороги. Автомобиль Хендай под управлением водителя 1972 года рождения врезался в легковушку Шкода, которая ехала перед Хендаем. В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения и загорелся. Пламя